У пресслужбі фестивалю повідомляють, що #BORJOMIJAZZBUS курсуватиме щогодини з 24 по 28 червня. Відправлення відбуватиметься на площі Адама Міцкевича в центрі Львова з 11:00 до 19:00. Варто мати лише проїзний – пляшечку води BORJOMI Flavored Water або будь-який інший напій BORJOMI.

Зверніть увагу Літо у ритмі джазу: афіша фестивалю Leopolis Jazz Fest

Організатори Leopolis Jazz Fest 2021 обіцяють, що розкішний двоповерховий бус-кабріолет з єдиною в Україні рухомою сценою доправить усіх бажаючих гостей на головну подію цього літа.

"Ми так сумували й от нарешті! Вже сьомий рік поспіль BORJOMI зустрічатиме гостей LEOPOLIS Jazz Fest джазовими турами, крутими інтерактивними зонами з безліччю конкурсів й подарунків. І, звісно, вже легендарним двоповерховим #BORJOMIJAZZBUS – автобусом-кабріолетом з дикою природою та джаз-бендом на даху, який з вітерцем і музикою доправить вас в епіцентр фестивалю. Застрибуй до нас аби спробувати Дику природу джазу!" – зазначають організатори.

Що цікаво, щороку під час поїздок на #BORJOMIJAZZBUS гостям влаштовують мініконцерти на другому поверсі автобуса, де виступають різні джазові виконавці. Варто очікувати, що музична програма у 2021 році вразить поціновувачів джазу не менше, аніж у попередні роки.



На Leopolis Jazz Fest 2021 курсуватиме #BORJOMIJAZZBUS / Фото пресслужби фестивалю