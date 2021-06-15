Leopolis Jazz Fest відбудеться у Львові з 24 по 28 червня. Через карантинні обмеження правила відвідування фестивалю змінені. Зокрема вони стосуються гостей, які планують побувати в пікнікових зонах.

До теми Leopolis Jazz Fest 2021 повертається: як проводитимуть фестиваль після пандемічної "сплячки"

Для контролю кількості відвідувачів вхід у пікнікові зони буде дозволений лише за наявністю квитка. Гості, які придбали квитки, обов'язково мають пройти безкоштовне експрес-тестування на коронавірус, яке проводитимуть при вході в кожну пікнікову зону протягом всіх фестивальних днів.

Пікнікові зони Leopolis Jazz Fest

Пікнікова зона "Стадіон"

Локація: Парк культури ім. Б. Хмельницького

На цій локації завжди панує особлива атмосфера, яка дуже подобається великим компаніям та сім'ям: величезний світлодіодний екран, на якому транслюються концерти з головної сцени, зона розваг для дітей, карусель, фуд-корти.

Умова входу: наявність негативного тесту на COVID-19

Вартість квитка: 50 гривень за особу на 1 день. Є можливість придбати абонемент на 5 днів.



Пікнікова зона "Стадіон" / Фото пресслужби

Пікнікова зона "Київстар"

Локація: біля нижнього входу в Парк культури ім. Б. Хмельницького

Гості можуть перегляди трансляцію концертів з головної сцени на великому екрані, влаштувавшись зручніше на пуфах або подіумі. Також вони матимуть змогу заряджати свої гаджети.

Умова входу: наявність негативного тесту на COVID-19

Вартість квитка: 25 гривень за особу на 1 день. Є можливість придбати абонемент на 5 днів.

Пікнікова зона "Старопрамен"

Локація: біля верхнього входу в Парк культури ім. Б. Хмельницького

Лаунж зону гамаків та великий екран облаштують на затишній парковій галявині. Також організатори готують сюрприз для гостей – куточок Праги посеред Львова.

Умова входу: наявність негативного тесту на COVID-19

Вартість квитка: 25 гривень за особу на 1 день. Є можливість придбати абонемент на 5 днів.

Квитки у пікнікові зони можна придбати на сайті фестивалю.

Leopolis Jazz Fest

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно масштабний захід відвідують понад 100 тисяч гостей з України та закордону. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo. Через пандемію X Leopolis Jazz Fest був перенесений з 2020 року на 2021.