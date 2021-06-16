Одна із найяскравіших музичних подій літа – Leopolis Jazz Fest незабаром згуртує біля своєї сцени меломанів й пошановувачів джазу з усієї України. Останній раз фестиваль проводили ще у 2019 році, тож цьогоріч фанати нарешті зможуть вдосталь натішитись виступами талановитих виконавців, які приїхали з усіх куточків світу, аби зіграти джаз у Львові.

До слова Leopolis Jazz Fest запрошує у пікнікові зони: нові правила для гостей

Фестиваль Leopolis Jazz Fest проводитимуть з 24 червня до 28 червня. Організатори не стали змінювати формат заходу, однак внесли деякі корективи, щоб убезпечити своїх гостей від зараження коронавірусом.

Згідно з правилами, всі відвідувачі повинні будуть здати тест на COVID-19. Лише разом із ним та квитком можна буде пройти на локації концерту. До слова, платний вхід діятиме лише на головній сцені ім. Едді Рознера, а на усі інші місця фестивалю відвідувачі зможуть завітати безкоштовно. 

Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest

Головна сцена ім. Едді Рознера

24 червня, четвер

  • Itamar Borochov – 19:00.
  • Harold López-Nussa – 21:00.

25 червня, п'ятниця

  • Kathrine Windfeld – 19:00.
  • SEAL – 21:00.

26 червня, субота

  • Jan Lundgren "Jazz Meets Folk" – 19:00.
  • Chris Botti – 21:00.

27 червня, неділя

  • Avishai Cohen Trio "Arvoles" – 19:00.
  • Kamasi Washington – 21:00.

28 червня, понеділок

  • Pianoбой – 19:00.
  • Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – 21:00.

До слова Leopolis Jazz Fest 2021 повертається: як проводитимуть фестиваль після пандемічної "сплячки"

Програма Leopolis Jazz Fest 2021
Програма Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена на площі Ринок

24 червня, четвер

  • Marta Wajdzik Quartet – 15:00.
  • Arthur Possing Quartet – 17:00.

25 червня, п'ятниця

  • Cenk Erdoğan Trio – 15:00.
  • Marc Perrenoud Trio – 17:00.

26 червня, субота

  • Carlos Cortés Bustamante – 15:00.
  • Motel Kaiju – 17:00.

27 червня, неділя

  • Fusion Trio – 15:00.
  • OZMA – 17:00.

28 червня, понеділок

  • INSO-Львів – 15:00.
  • MusicMusicMusic – 17:00.

Leopolis Jazz Fest 2021 програма учасники
Leopolis Jazz Fest 2021 розклад та учасники / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена у дворі Палацу Потоцьких

25 червня, п'ятниця

  • Misha Mendelenko Organ Quartet – 12:00.
  • Sketchbook Quartet – 14:00.

26 червня, субота

  • KK4TET – 12:00.
  • Peaceful Music Trio – 14:00.

27 червня, неділя

  • RvB – 12:00.
  • Veronika ChiChi Quartet – 14:00.

28 червня, понеділок

  • Jive Review – 12:00.
  • Timo Vollbrecht Fly Magic – 14:00.