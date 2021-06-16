Одна із найяскравіших музичних подій літа – Leopolis Jazz Fest незабаром згуртує біля своєї сцени меломанів й пошановувачів джазу з усієї України. Останній раз фестиваль проводили ще у 2019 році, тож цьогоріч фанати нарешті зможуть вдосталь натішитись виступами талановитих виконавців, які приїхали з усіх куточків світу, аби зіграти джаз у Львові.

До слова Leopolis Jazz Fest запрошує у пікнікові зони: нові правила для гостей

Фестиваль Leopolis Jazz Fest проводитимуть з 24 червня до 28 червня. Організатори не стали змінювати формат заходу, однак внесли деякі корективи, щоб убезпечити своїх гостей від зараження коронавірусом.

Згідно з правилами, всі відвідувачі повинні будуть здати тест на COVID-19. Лише разом із ним та квитком можна буде пройти на локації концерту. До слова, платний вхід діятиме лише на головній сцені ім. Едді Рознера, а на усі інші місця фестивалю відвідувачі зможуть завітати безкоштовно.

Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest

Головна сцена ім. Едді Рознера

24 червня, четвер

Itamar Borochov – 19:00.

Harold López-Nussa – 21:00.

25 червня, п'ятниця

Kathrine Windfeld – 19:00.

SEAL – 21:00.

26 червня, субота

Jan Lundgren "Jazz Meets Folk" – 19:00.

Chris Botti – 21:00.

27 червня, неділя

Avishai Cohen Trio "Arvoles" – 19:00.

Kamasi Washington – 21:00.

28 червня, понеділок

Pianoбой – 19:00.

Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – 21:00.

До слова Leopolis Jazz Fest 2021 повертається: як проводитимуть фестиваль після пандемічної "сплячки"



Програма Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена на площі Ринок

24 червня, четвер

Marta Wajdzik Quartet – 15:00.

Arthur Possing Quartet – 17:00.

25 червня, п'ятниця

Cenk Erdoğan Trio – 15:00.

Marc Perrenoud Trio – 17:00.

26 червня, субота

Carlos Cortés Bustamante – 15:00.

Motel Kaiju – 17:00.

27 червня, неділя

Fusion Trio – 15:00.

OZMA – 17:00.

28 червня, понеділок

INSO-Львів – 15:00.

MusicMusicMusic – 17:00.



Leopolis Jazz Fest 2021 розклад та учасники / Фото Leopolis Jazz Fest

Сцена у дворі Палацу Потоцьких

25 червня, п'ятниця

Misha Mendelenko Organ Quartet – 12:00.

Sketchbook Quartet – 14:00.

26 червня, субота

KK4TET – 12:00.

Peaceful Music Trio – 14:00.

27 червня, неділя

RvB – 12:00.

Veronika ChiChi Quartet – 14:00.

28 червня, понеділок