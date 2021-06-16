Одна із найяскравіших музичних подій літа – Leopolis Jazz Fest незабаром згуртує біля своєї сцени меломанів й пошановувачів джазу з усієї України. Останній раз фестиваль проводили ще у 2019 році, тож цьогоріч фанати нарешті зможуть вдосталь натішитись виступами талановитих виконавців, які приїхали з усіх куточків світу, аби зіграти джаз у Львові.
До слова Leopolis Jazz Fest запрошує у пікнікові зони: нові правила для гостей
Фестиваль Leopolis Jazz Fest проводитимуть з 24 червня до 28 червня. Організатори не стали змінювати формат заходу, однак внесли деякі корективи, щоб убезпечити своїх гостей від зараження коронавірусом.
Згідно з правилами, всі відвідувачі повинні будуть здати тест на COVID-19. Лише разом із ним та квитком можна буде пройти на локації концерту. До слова, платний вхід діятиме лише на головній сцені ім. Едді Рознера, а на усі інші місця фестивалю відвідувачі зможуть завітати безкоштовно.
Програма фестивалю Leopolis Jazz Fest
Головна сцена ім. Едді Рознера
24 червня, четвер
- Itamar Borochov – 19:00.
- Harold López-Nussa – 21:00.
25 червня, п'ятниця
- Kathrine Windfeld – 19:00.
- SEAL – 21:00.
26 червня, субота
- Jan Lundgren "Jazz Meets Folk" – 19:00.
- Chris Botti – 21:00.
27 червня, неділя
- Avishai Cohen Trio "Arvoles" – 19:00.
- Kamasi Washington – 21:00.
28 червня, понеділок
- Pianoбой – 19:00.
- Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis – 21:00.
До слова Leopolis Jazz Fest 2021 повертається: як проводитимуть фестиваль після пандемічної "сплячки"
Програма Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото Leopolis Jazz Fest
Сцена на площі Ринок
24 червня, четвер
- Marta Wajdzik Quartet – 15:00.
- Arthur Possing Quartet – 17:00.
25 червня, п'ятниця
- Cenk Erdoğan Trio – 15:00.
- Marc Perrenoud Trio – 17:00.
26 червня, субота
- Carlos Cortés Bustamante – 15:00.
- Motel Kaiju – 17:00.
27 червня, неділя
- Fusion Trio – 15:00.
- OZMA – 17:00.
28 червня, понеділок
- INSO-Львів – 15:00.
- MusicMusicMusic – 17:00.
Leopolis Jazz Fest 2021 розклад та учасники / Фото Leopolis Jazz Fest
Сцена у дворі Палацу Потоцьких
25 червня, п'ятниця
- Misha Mendelenko Organ Quartet – 12:00.
- Sketchbook Quartet – 14:00.
26 червня, субота
- KK4TET – 12:00.
- Peaceful Music Trio – 14:00.
27 червня, неділя
- RvB – 12:00.
- Veronika ChiChi Quartet – 14:00.
28 червня, понеділок
- Jive Review – 12:00.
- Timo Vollbrecht Fly Magic – 14:00.