На Леді Гагу подали до суду: у чому звинувачують співачку

Відому співачку Леді Гагу звинуватили у шахрайстві та подали на неї до суду. Справа стосується викрадення собак зірки. І хоч це було 2 роки тому, тепер у Гаги хочуть відсудити 500 тисяч доларів.

Чому на Леді Гагу подали до суду

До суду подала позов Дженніфер Макбрайд. Це та сама жінка, яка у 2021 році повернула викрадених у Леді Гаги бульдогів.

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Вона ще тоді вимагала обіцяну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів від співачки. Проте їй не виплатили кошти, адже вона виявилася знайомою зі зловмисниками, які вкрали псів. Крім того, Дженніфер тоді ще й висунули звинувачення за приховування злочину.

І тепер через два роки після інциденту жінка подала до суду на Леді Гагу. Вона звинуватила співачку в шахрайстві та вимагає від неї 500 тисяч доларів обіцяної винагороди.

Позивачка пригадала, що в оголошенні про винагороду йшлося про те, що тим, хто поверне бульдогів, просто виплатять кошти. На її думку, Леді Гага не дотрималася свого слова.

Що відомо про викрадення собак Леді Гаги