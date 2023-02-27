Чому на Леді Гагу подали до суду
До суду подала позов Дженніфер Макбрайд. Це та сама жінка, яка у 2021 році повернула викрадених у Леді Гаги бульдогів.
До теми Як були тупими, так і залишилися, – Леді Гага поглузувала з росіян
Вона ще тоді вимагала обіцяну винагороду у розмірі 500 тисяч доларів від співачки. Проте їй не виплатили кошти, адже вона виявилася знайомою зі зловмисниками, які вкрали псів. Крім того, Дженніфер тоді ще й висунули звинувачення за приховування злочину.
І тепер через два роки після інциденту жінка подала до суду на Леді Гагу. Вона звинуватила співачку в шахрайстві та вимагає від неї 500 тисяч доларів обіцяної винагороди.
Позивачка пригадала, що в оголошенні про винагороду йшлося про те, що тим, хто поверне бульдогів, просто виплатять кошти. На її думку, Леді Гага не дотрималася свого слова.
Що відомо про викрадення собак Леді Гаги
- У 2021 році троє зловмисників викрали бульдогів Леді Гаги, коли вони були на прогулянці з помічником співачки. Чоловік отримав 4 кульові поранення в груди, його госпіталізували у важкому стані, а собак тоді вкрали.
- Крадіїв майже одразу знайшла поліція, а виконавиці бульдогів повернула Дженніфер Макбрайд, яка стверджувала, що просто знайшла чотирилапих прив'язаними до стовпа.
- Додамо, що один із трьох зловмисників вже отримав покарання, його засудили до 21 року в'язниці за замах на вбивство та крадіжку собак. Цікаво, що обвинувачений погодився з вирок, тож проведе у в'язниці понад 20 років.