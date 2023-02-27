Почему на Леди Гагу подали в суд

В суд подала иск Дженнифер Макбрайд. Это та же женщина, которая в 2021 году вернула похищенных у Леди Гаги бульдогов.

К теме Как были тупыми, так и остались, – Леди Гага посмеялась над россиянами

Она еще тогда потребовала обещанное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов от певицы. Однако ей не выплатили средства, ведь она оказалась знакомой со злоумышленниками, укравшими псов. Кроме того, Дженнифер тогда еще и выдвинули обвинения в сокрытии преступления.

И теперь через два года после инцидента женщина подала в суд на Леди Гагу. Она обвинила певицу в мошенничестве и требует от нее 500 тысяч долларов обещанного вознаграждения.

Истица вспомнила, что в объявлении о вознаграждении речь шла о том, что тем, кто вернет бульдогов, просто выплатят средства. По ее мнению, Леди Гага не сдержала своего слова.

Что известно о похищении собак Леди Гаги