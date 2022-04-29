Американська співачка Леді Гага підтримує Україну, в якій Росія розв'язала війну. Днями на одному зі своїх концертів зірка негативно висловилась про росіян.
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Леді Гага висміяла росіян
Під час перформансу у Лас-Вегасі знаменитість виступила з промовою, у якій розповіла про війну в Україні. Вона також поділилась, як допомагає українцям. Наприкінці Леді Гага пригадала, як закликала росіян заарештувати її.
Вони мали мене заарештувати в Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене кайданки. Вони були тупими тоді, так і залишаються тупими зараз,
– сказала артистка.
Леді Гага про росіян: дивіться відео
Нагадаємо, Леді Гага вже підтримувала Україну. На церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 вона вразила щемливими словами підтримки України. Співачка зазначила, що вона молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.