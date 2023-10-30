Це були не груди, – Ксенії Мішиній вперше зробили операцію під наркозом

Днями знаменита українська акторка Ксенія Мішина показала сторіс з лікарні. Виявляється, їй зробили операцію.

Що цікаво, у житті знаменитості це було перше хірургічне втручання під наркозом. Тепер же актриса поділилася, як зараз почувається.

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Ксенії Мішиній зробили операцію

Акторка виставила інстаграм-сторіс з лікарні, де постала в халаті та в одноразовій медичній шапочці.

Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку,

– поділилася зірка.



Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс



Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом з'ясувалося, що це була планова операція.

"Це були не груди. В мене поки все гуд з цим питанням", – додала акторка.



Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ксенію вже виписали з лікарні, вона чудово почувається й навіть вже займається своїми справами. Так, знаменитість встигла відвезти сина зранку в школу і здала аналізи.

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