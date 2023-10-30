Тепер артист і його наставник вперше після суперфіналу прокоментували власні емоції. Крім того, вони поділилися спільними планами. Виявляється, Артем і Михайло скоро випустять спільний трек.

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Михайло Панчишин розіграє кубок "Голосу країни"

Це виконавець зробить з благодійною метою.

Кошти будуть спрямовані на підтримку наших військових, безпосередньо підрозділу Михайла – "Бойові Бобри",

– поділився Артем Пивоваров.

Всі деталі співаки повідомлять на власних сторінках у соцмережах.

Крім того, з'ясувалося, що Михайло, Артем та інші члени команди Пивоварова випустять спільний трек. Шанувальники почують композицію вже через три тижні.

"Ми випускаємо пісню на слова живої легенди Ліни Костенко, яка люб'язно дозволила і погодилася дати вірш. Я поклав цей вірш на музику, разом із моєю командою ми записали цю пісню і зняли вже кліп. Дуже скоро ми вже презентуємо її", – зазначив співак.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

Як пройшов суперфінал "Голосу країни-13"