Гвоздьова 25 жовтня пережила хірургічне втручання. Вона вийшла на зв'язок з підписниками після операції та зізналася, що почувається добре.

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Ілона Гвоздьова збільшила груди

Зранку танцівниця опублікувала кадри з лікарні та зізналася, що дуже радіє, адже довго чекала цього дня.



Ілона Гвоздьова перед операцією / Фото з її інстаграм-сторіс

Згодом Ілона вийшла на зв'язок. Знаменитість поділилася відео після операції. Гвоздьова була одягнена у спеціальний корсет, який необхідно носити після збільшення грудей.

Артистка зазначила, що чудово почувається та наразі відпочиває після операції.

Мене щойно перевели до палати. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам родини я вже зателефонувала. Жива, здорова, лягаю спати,

– сказала вона.

На кадрах можна помітити результат збільшення грудей



Ілона Гвоздьова після пластичної операції / Фото з її інстаграм-сторіс

Чому Ілона Гвоздьова збільшила груди

Ще у вересні танцівниця зізналась, що мріє збільшити груди. Гвоздьова наголосила, що хоче знову відчувати себе жінкою. Їй не подобалося її тіло, але на нього вплинуло народження дітей та постійний спортивний образ життя.

За її словами, вона має красиве та рельєфне тіло, але сама бачить в дзеркалі "худорляву дівчинку-підлітка". Тому Ілона наважилася збільшити груди.

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