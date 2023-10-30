Що цікаво, у житті знаменитості це було перше хірургічне втручання під наркозом. Тепер же актриса поділилася, як зараз почувається.
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Ксенії Мішиній зробили операцію
Акторка виставила інстаграм-сторіс з лікарні, де постала в халаті та в одноразовій медичній шапочці.
Вперше в житті у мене був наркоз, чи як називається він. Седація. Відхожу потихеньку,
– поділилася зірка.
Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом з'ясувалося, що це була планова операція.
"Це були не груди. В мене поки все гуд з цим питанням", – додала акторка.
Ксенії Мішиній зробили операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ксенію вже виписали з лікарні, вона чудово почувається й навіть вже займається своїми справами. Так, знаменитість встигла відвезти сина зранку в школу і здала аналізи.
Зіки, які нещодавно перенесли операції
- Українська танцівниця Ілона Гвоздьова зробила пластичну операцію, здійснивши свою давню мрію. Вона збільшила груди. Після хірургічного втручання зірка вийшла на зв'язок з фанами й зазначила, що добре почувається.
- На початку жовтня Стівену Кінгу видалили пошкоджену ділянку тазостегнового суглоба, замінивши його штучним протезом. Внаслідок цього він поки не може нормально сидіти. Тож попереду на чоловіка чекає тривала реабілітація. Відомо, що проблеми з правою ногою в Кінга вже давно. Це після ДТП, в яке письменник потрапив у 1999 році.
- У неділю, 24 вересня, італійська співачка та актриса Софі Лорен впала у ванній. Внаслідок цього знаменитість отримала декілька переломів. Найважчий – перелом стегнової кістки. Зараз зірка отримує медичну допомогу під пильним наглядом команди лікарів.
- Крім того, популярний актор Арнольд Шварценеггер також переніс хірургічне втручання. Все через те, що він сильно пошкодив ліктьовий нерв під час тренування. Йому згодом зробили операцію й вона пройшла успішно. Однак чоловік наразі не може займатися важкими фізичними навантаженнями.