Відомий актор Арнольд Шварценеггер поставив на паузу свої тренування й заняття спортом. Це сталось після того, як зірку госпіталізували після травми.
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Шварценеггер переніс операцію
Арнольд Шварценеггер сильно пошкодив ліктьовий нерв минулого четверга. Серйозна травма потягла за собою хірургічне втручання. Через дві години після тренування, де і травмувався актор, його прооперували.
Операція пройшла успішно і без ускладнень. Зараз знаменитість почувається добре, він носить на правій руці захисну пов'язку.
Поки що Арнольду Шварценеггеру не можна вдаватися до складних фізичних навантажень. Тому наразі він прогулюється вулицями Каліфорнії.
Арнольд Шварценеггер страждає на невиліковну хворобу
- 76-річний актор місяць тому вперше зізнався, що хворіє невиліковним неврологічним розладом – йому поставили діагноз дислексія. Хвороба означає проблему з читанням і письмом попри відсутність порушень слуху і зору.
- Цей розлад переслідував Арнольда ще з дитинства. Коли його в школі просили читати вголос, хлопець отримував лінійкою по руках.
- Дислексія не завадила Шварценеггеру стати успішним актором. Він завжди детально перечитував сценарій і робив це по кілька разів, щоб вивчити слова.