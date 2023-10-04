Зокрема, через автокатастрофу права нога письменника була сильно пошкоджена. Днями вона відмовила, тож він переніс серйозну операцію. Через це Кінг не може тепер нормально сидіти.

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Стівену Кінгу зробили операцію

Письменнику видалили пошкоджену ділянку тазостегнового суглоба, замінивши його штучним протезом. Внаслідок цього Стівен поки не може нормально сидіти. Тож попереду на чоловіка чекає тривала реабілітація.

Мені зробили операцію із заміни кульшового суглоба. Моя права нога, яка постраждала влітку 1999 року в аварії, врешті відмовила,

– поділився "король жахів".

Стівена Кінга збила машина: що відомо

ДТП відбулася 19 червня 1999 року. У цей день Стівена Кінга, який йшов узбіччям шосе, збила автівка. Від зіткнення чоловіка відкинуло на 4 метри, що завдало Кінгу чимало серйозних травм. Зокрема, колапс правої легені, численні переломи правої ноги, розрив черепа та перелом стегна. Медики навіть розглядали можливість ампутації його ноги, але зрештою вирішили стабілізувати роздроблені кістки за допомогою апарату зовнішньої фіксації. Згодом Кінг переніс п'ять операцій протягом десяти днів. І ще довго відновлювався.

Що цікаво, адвокат Стівена Кінга спритно придбав фургон за 1500 доларів, який належав особі, відповідальній за аварію. Він зробив це для того, щоб запобігти продажу автомобіля на аукціоні. Письменник хотів сам розбити автівку, втім згодом її знищили на сміттєзвалищі.