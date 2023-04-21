Акторка часто відповідає на питання підписників про особисте життя та свого сина. Днями хлопчик відсвяткував день народження – Мішина показала сюрприз, який підготувала.

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Своїм підписникам Ксенія розповіла, чому обрала для сина ім’я Платон. За її словами, 9 місяців, поки хлопчик був у її животі, вона називала його Данилом, бо з дитинства любила це ім’я.

Але напередодні пологів я зрозуміла, о в кожному під'їзді є Данили. Тоді я почала шукати в інтернеті різні імена. А в квітні якраз іменини Платона. Я побачила це ім'я і зрозуміла, що так буде звати мого сина,

– зізналася Мішина.



Ксенія Мішина зізналася, чому назвала сина Платоном / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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