Акторка часто відповідає на питання підписників про особисте життя та свого сина. Днями хлопчик відсвяткував день народження – Мішина показала сюрприз, який підготувала.
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Своїм підписникам Ксенія розповіла, чому обрала для сина ім’я Платон. За її словами, 9 місяців, поки хлопчик був у її животі, вона називала його Данилом, бо з дитинства любила це ім’я.
Але напередодні пологів я зрозуміла, о в кожному під'їзді є Данили. Тоді я почала шукати в інтернеті різні імена. А в квітні якраз іменини Платона. Я побачила це ім'я і зрозуміла, що так буде звати мого сина,
– зізналася Мішина.
Ксенія Мішина зізналася, чому назвала сина Платоном / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Що відомо про батька Платона: головне
- З батьком хлопчика актриса розійшлася, коли ще була вагітності, тому колишній чоловік не брав участі у вихованні сина. Проте нещодавно зірка вирішила познайомити Платона з рідним батьком.
- Ксенія Мішина розповіла, що під час війни її син вперше зустрівся з рідним татом, проте зустріч пройшла не дуже добре.
- Процес знайомства батька з сином не продовжився. "Вони більше не спілкуються. Моя дитина має вирости ментально максимально здоровою", – пояснила акторка.
- Раніше Мішина назвала свого колишнього чоловіка тираном і маніпулятором. За її словами, чоловік "спускав її зі сходів", а під час вагітності й токсикозу змушував працювати. Через це акторка вирішила припинити його спілкування з сином.