Уже о 6 ранку у квартирі Ксенії Мішиної кипіла робота. Перший поверх і сходи вона прикрасила золотими й блакитними кульками та встановила композицію у вигляді цифри 11. "З днем народження, найкращий син", – підписала акторка.

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Ксенія Мішина привітала сина з днем народження

В інстаграм-сторіс знаменитість залила архівне відео з Парижа на тлі Тріумфальної арки і присвятила Платону зворушливі слова.

Невід'ємна частина моєї душі. Сьогодні йому вже 11 років, але я пам'ятаю його перший крок, слово та всі-всі досягнення, наче це було вчора,

– чуттєво привітала Ксенія Мішина.

Однак навчання Платон не пропускає навіть у день народження. "Але школа у нас тільки за графіком, тож прямуємо туди", – прокоментувала акторка.

Ксенія Мішина привітала сина з днем народження / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Ксенія Мішина привітала сина з днем народження / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, у свої 10 років Платон вперше зустрівся з рідним батьком. Олександр, від якого Ксенія Мішина втекла на 7 місяці вагітності, об'явився під час війни й захотів познайомитися з сином. Однак спілкування в них не склалося, бо на думку акторки, "йому потрібна вона, а не дитина".