Українська акторка та головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина поділилась новими деталями колишніх стосунків. Вона розповіла, що приблизно у 16−17 років переїхала до Києва, щоб займатися творчістю. Майбутня зірка вступила до Київського університету імені Карпенка-Карого.

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Ксенія Мішина про насильницькі стосунки

У 20 років, коли дівчина ще навчалась, вона познайомилась зі старшим на 10 років чоловіком. Він одразу почав залицятися до Ксенії. Та студентка була повністю занурена в навчання та не хотіла мати стосунки.

"Він постійно виявляв інтерес до мене, постійно приїжджав до мене, намагався доглядати, але ні-ні-ні… І ось він після тижнів шести сказав мені: "Так, все, вистачить, я не можу тебе добитися, я вже не можу на тебе дивитися, можливо я не твій чоловік. Вибач“. Потім я якось прокинулася одного ранку і подумала, чогось мені не вистачає, можливо, я його люблю", – поділилася Мішина.

Зірка розповіла, що після цього вони почали жити разом, а трохи згодом Ксенія завагітніла. Саме з цього моменту її життя перетворилося на жахіття.

Я тоді була залежна від нього у фінансовому плані. Мені не вистачає грошей, я хочу їсти, я їздила в університет. (Він відповідав): "Всього цього вистачає, не поїси, сама йди заробляй". Ось ці маніпуляції, аб'юзерство,

– зізналась актриса.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму зірки

Ксенія додала, що попри її стан, вона була змушена прибирати, готувати, виконувати домашні обов’язки, навіть коли страждала від токсикозу і гормональних сплесків. Одного разу терпець Мішиної увірвався.

"Просто подзвонила батькам і сказала: заберіть мене з цього пекла. І все", – наголосила знаменитість. Тоді Наталія, мати акторки, приїхала до доньки в Київ та допомогла переїхати у Севастополь, де народився Платон.

Згодом Ксенія Мішина стала навчатися на заочній формі, проживаючи на два міста. Натомість сином опікувалась мама акторки: "Як тільки я народила дитину, він зовсім пропав. Він пообіцяв мені відправити ванночку дитячу, ось. І вона досі йде", – зізналась актриса.

Після цього Ксенія Мішина не раз зустрічалась з батьком Платона. Одного разу чоловік напідпитку спустив її зі сходів. Та сам син більше ніколи не бачив тата.