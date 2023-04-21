Актриса часто отвечает на вопросы подписчиков о личной жизни и своем сыне. На днях мальчик отпраздновал день рождения Мишина показала сюрприз, который подготовила.

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Своим подписчикам Ксения рассказала, почему выбрала для сына имя Платон. По ее словам, 9 месяцев, пока мальчик был в ее животе, она называла его Данилой, потому что с детства любила это имя.

Но накануне родов я поняла, что в каждом подъезде есть Данилы. Тогда я начала искать в интернете разные имена. А в апреле как раз именины Платона. Я увидела это имя и поняла, что так будет зовут моего сына,

– призналась Мишина.



Ксения Мишина призналась, почему назвала сына Платоном / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

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