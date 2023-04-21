Актриса часто отвечает на вопросы подписчиков о личной жизни и своем сыне. На днях мальчик отпраздновал день рождения Мишина показала сюрприз, который подготовила.
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Своим подписчикам Ксения рассказала, почему выбрала для сына имя Платон. По ее словам, 9 месяцев, пока мальчик был в ее животе, она называла его Данилой, потому что с детства любила это имя.
Но накануне родов я поняла, что в каждом подъезде есть Данилы. Тогда я начала искать в интернете разные имена. А в апреле как раз именины Платона. Я увидела это имя и поняла, что так будет зовут моего сына,
– призналась Мишина.
Ксения Мишина призналась, почему назвала сына Платоном / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Что известно об отце Платоне: главное
- С отцом мальчика актриса разошлась, когда еще была беременна, поэтому бывший муж не участвовал в воспитании сына. Однако недавно звезда решила познакомить Платона с родным отцом.
- Ксения Мишина рассказала, что во время войны ее сын впервые встретился с родным папой, однако встреча прошла не очень хорошо.
- Процесс знакомства отца с сыном не продолжился. "Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", – объяснила актриса.
- Ранее Мишина назвала своего бывшего мужа тираном и манипулятором. По ее словам, мужчина "спускал ее с лестницы", а во время беременности и токсикоза заставлял работать. Поэтому актриса решила прекратить его общение с сыном.