Після початку повномасштабного вторгнення батько Платона вирішив відновити стосунки із сином. Раніше Мішина зізнавалася, що після цієї зустрічі спілкування припинилося.

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З батьком хлопчика актриса розійшлася, коли ще була вагітності, тому колишній чоловік не брав участі у вихованні сина. Проте зірка вирішила познайомити Платона з рідним батьком.

Хто я така, щоб не дозволити познайомитись з батьком? Дитина сама зробила висновки після проведенного разом часу. Я з Платоном все проговорила, щоб уникнути травм. Але не виключаю, не все зараз вийде пропрацювати і в майбутньому це може дати про себе знати. Я сприймаю це як задачу, яку він повинен вирішити в своєму житті,

– пояснила Мішина.

Вона каже, що батькові не вдалося налагодити стосунки з хлопчиком і їхнє спілкування знову припинилося.

За її словами, чоловік не змінився. "Скажу так, не закритий гештальт був більше в мене, ніж в сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина", – вважає Ксенія.

Вона додала, що ця зустріч погано вплинула на сина.

Він починав питати: “А чому ось так?”. Крім того, нова сім’я колишнього почала качати якісь права. Я сказала: "Ні, це не про мене",

– підсумувала Мішина.

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Додамо, що раніше Ксенія Мішина назвала свого колишнього чоловіка тираном і маніпулятором. За її словами, чоловік "спускав її зі сходів", а під час вагітності й токсикозу змушував працювати. Можливо, батько Платона не змінився, тож акторка вирішила припинити його спілкування з сином.