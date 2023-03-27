У відпустку Ксенія Мішина взяла 10-річного сина Платона. Вона не розсекретила, в яку країну полетіла, але встигла заселфитися в залі, тренування в якому не пропускає, і на пляжі. Далі дивіться фото знаменитості після схуднення на 9 кілограмів.
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Ксенія Мішина сфотографувалася в бікіні на відпочинку
Позасмагати акторка вийшла у чорному бікіні на зав'язках і масивних окулярах Prada. На курорті вона не фарбується, тож перед 868-тисячною аудиторією постала натуральною.
Ви завжди як білочка в колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати,
– прокоментувала Ксенія Мішина.
Однак у коментарях їй все одно дорікнули за анорексію, поцікавилися, чи є їй що їсти, пожартували про кістки та порадили перейти на пельмені. На жоден з них Ксенія не відреагувала.
Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки
Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки
Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки
- Нагадаємо, після відвертої студійної фотосесії в білизні Ксенію Мішину "розносили" ще дужче – обзивали "суповим набором", писали, що 48 кілограмів для 33-річної жінки – це "не норм", і закидали, що їсть вона "одну траву та грейпфрут".
- Акторка тоді відповіла, що в такий спосіб показала публіці, що за 4 місяці зі своїм тілом можна робити все, що забажаєш. Крім того, в ефірі ранкового шоу Ксенія Мішина пояснила, що за час великої війни набрала 9 кілограмів і "виглядала дуже погано".