Українська акторка Ксенія Мішина з початку повномасштабного вторгнення набрала 9 кілограмів. За словами зірки, їй у схудненні допомогло здорове харчування та тренування кілька разів на тиждень.

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Ксенія Мішина пояснила, чому вирішила худнути

В ефірі ранкового шоу Ксенії Мішиній запропонували фокачу, але вона відмовилась від частування та підкреслила, що їсть "тільки здорову їжу".

Я набрала 9 кілограмів, і це було надзвичайно стресово для мене. Як на мене, я виглядала дуже погано. Але це є суб'єктивна історія. Я зрозуміла, що мені треба братися за своє тіло. Це надзвичайно крута робота над собою. Я показала свій результат, але розумію, що комусь він може не сподобатися,

– поділилась акторка.

Зауважимо, що схуднення Ксенії Мішиної й справді сподобалося не всім її шанувальникам. Дехто розкритикував акторку за нездорову худобу й писав про "суповий набір". Однак зірка відповіла, що показала суто свій шлях і те, як їй подобається тіло.



Ксенія Мішина до та після схуднення / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

"Я показала момент того, що над своїм тілом можна працювати і зробити те, що захочеш. Могла навіть шість разів на тиждень займатися спортом. Це була для мене ціль і мені подобалося. Коли бачиш навіть маленький результат, то настає момент ейфорії. І це дає енергію, щоб рухатись далі".

Акторка додала, що її схуднення було "крутим трансформаційним періодом", що подарував їй гарне тіло, здоров'я та чисту свідомість.

Додамо, що Ксенія Мішина показувала себе і в найбільшій вазі, коли вона набрала 31 кілограм вагітною. Після пологів акторка відмовилась від борошняної та солодкої їжі, бігала вранці та багато гуляла з коляскою. Тоді вона довела, як можна повертатися у бажану форму, виховуючи маленьку дитину.