В отпуск Ксения Мишина взяла 10-летнего сына Платона. Она не рассекретила, в какую страну полетела, но успела заселфиться в зале, тренировку в котором не пропускает, и на пляже. Далее смотрите фото знаменитости после похудение на 9 килограммов.

Не упустите "И вы туда же": Анна Кошмал вслед за Мишиной и Квитковой показала откровенные фото

Ксения Мишина сфотографировалась в бикини на отдыхе

Позагорать актриса вышла в черном бикини на завязках и массивных очках Prada. На курорте она не красится, поэтому перед 868-тысячной аудиторией предстала натуральная.

Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать,

– прокомментировала Ксения Мишина.

Однако в комментариях ее все равно упрекнули за анорексию, поинтересовались, есть ли что кушать, пошутили о костях и посоветовали перейти на пельмени. Ни на один из них Ксения не отреагировала.

Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы

Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы