Акторка зізналася, що період трансформації зайняв близько 4 місяців. У соцмережі 33-річна знаменитість показала фото після схуднення.
До теми Олександр Еллерт чесно відповів, чи спілкується з Ксенією Мішиною
Виявилося, що зірка схудла аж на 9 кілограмів, якщо раніше вона важила 57 кілограмів, то тепер – 48 кілограмів. Ксенія Мішина розповіла в сторіс, що це почалося 4 місяці тому, коли вона зрозуміла, що не може дивитися на себе в дзеркало.
Ксенія Мішина показала, як змінилася / Фото з її інстаграму
Після виходу з важкого емоційного стану, пов'язаного з особистим життям та взагалі з усіма обставинами, які перевернули мій внутрішній світ, я зрозуміла, що настільки загубилася, що здавалося, ніби на якомусь дні і втрачаю себе,
– пригадує вона.
Тепер актриса показала, як сильно змінилося її тіло. Ксенія зізнається, що зараз має свою найкращу форму за 33 роки життя.
Ксенія Мішина показала, як змінилася / Фото з її інстаграму
Колеги зірки та шанувальники в шоці від її трансформації. Що Мішиній пишуть у коментарях:
- "Ксюха, це фотошоп?".
- "Неймовірна молодець".
- "Навіть інший погляд".
- "Круто! Знаю, яка це довга і складна робота".
- "І одразу енергія на обличчі малюється, максимальна впевненість у собі та сексуальність".
- "Молодчинка! Дуже гарно виглядаєш!!!"
- "Вау. Вогонь!!"
Нагадаємо, що Ксенія Мішина показала себе у найбільшій вазі, коли була вагітна Платоном і набрала 31 кілограм. "Після пологів я настільки ненавиділа своє відображення у дзеркалі, що в мене немає жодного фото з того періоду", – прокоментувала акторка.
У свою звичну вагу – 49-50 кілограмів – вона повернулася завдяки тому, що відмовилася від шкідливої їжі, борошна, солодкого, бігала о 6 ранку та багато ходила пішки з коляскою.