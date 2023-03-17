Акторка зізналася, що період трансформації зайняв близько 4 місяців. У соцмережі 33-річна знаменитість показала фото після схуднення.

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Виявилося, що зірка схудла аж на 9 кілограмів, якщо раніше вона важила 57 кілограмів, то тепер – 48 кілограмів. Ксенія Мішина розповіла в сторіс, що це почалося 4 місяці тому, коли вона зрозуміла, що не може дивитися на себе в дзеркало.



Ксенія Мішина показала, як змінилася / Фото з її інстаграму

Після виходу з важкого емоційного стану, пов'язаного з особистим життям та взагалі з усіма обставинами, які перевернули мій внутрішній світ, я зрозуміла, що настільки загубилася, що здавалося, ніби на якомусь дні і втрачаю себе,

– пригадує вона.

Тепер актриса показала, як сильно змінилося її тіло. Ксенія зізнається, що зараз має свою найкращу форму за 33 роки життя.



Ксенія Мішина показала, як змінилася / Фото з її інстаграму

Колеги зірки та шанувальники в шоці від її трансформації. Що Мішиній пишуть у коментарях:

"Ксюха, це фотошоп?".

"Неймовірна молодець".

"Навіть інший погляд".

"Круто! Знаю, яка це довга і складна робота".

"І одразу енергія на обличчі малюється, максимальна впевненість у собі та сексуальність".

"Молодчинка! Дуже гарно виглядаєш!!!"

"Вау. Вогонь!!"

Нагадаємо, що Ксенія Мішина показала себе у найбільшій вазі, коли була вагітна Платоном і набрала 31 кілограм. "Після пологів я настільки ненавиділа своє відображення у дзеркалі, що в мене немає жодного фото з того періоду", – прокоментувала акторка.

У свою звичну вагу – 49-50 кілограмів – вона повернулася завдяки тому, що відмовилася від шкідливої їжі, борошна, солодкого, бігала о 6 ранку та багато ходила пішки з коляскою.