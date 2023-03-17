Ксенія Мішина розповіла не лише про кубики преса, а й про "тотальну особистісну перебудову, реорганізацію способу життя, смислових прагнень", які сталися з нею за останні чотири місяці. Однак юзери інстаграму причепилися до її худорлявого тіла та дорікнули, що краще б вона не худла.

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Ксенію Мішину розкритикували за нездорову худоба

Ось таких коментарів "написали" Ксенії Мішиній під дописом про трансформацію та студійними фото в білизні:

"Це той випадок, коли було краще, ніж стало. Хто сказав жінкам, що суповий набір аля "шкіра та кістки" – це ідеальна форма?"

"Їсти одну траву й грейпфрут? Дякую, ні. Ви пропагуєте нездорову худобу";

"Мені "до" більше подобається, більш жіночно виглядає. Але то моя думка";

"На анорексію схоже, на першому фото більш жіночно";

"Якщо ви хочете почути думку людей. То 48 кілограмів для 33-річної жінки – це не норм. Перше фото – набагато краща фігура, і це факт, думка багатьох";

"Який сенс так над собою знущатися, якщо й так було все дуже красиво і жіночно? Можливо якісь комплекси, потрібно з психологом краще попрацювати".

"Експертам" з коментарів Ксенія Мішина відповіла у сторіс і наголосила, що худла й прокачувала тіло для себе, а не для того, щоб подобатися всім. До того ж акторка нібито навчилася керувати своєю вагою.

Я розумію, що мій результат може не всім подобатися, але це тільки мій результат, моя історія, моє бажання. Деяким подобаються пишні форми, деяким – такі, як мені, і це норм абсолютно. Але я показала вам, що за 4 місяці можливо зробити зі своїм тілом все, що ви забажаєте,

– відреагувала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина відреагувала на критику / Скриншот з відео

Ксенію Мішину підтримали не лише фоловери, а й зіркові друзі – Тарас Цимбалюк поставив на місце хейтерів, а Ольга Сумська і собі захотіла трансформуватися:

Тарас Цимбалюк: "Обожнюю" наших диванних критиків, котрі вміють тільки писати якийсь шлак. Краще ці емоції спрямовувати не на заздрість чи демонстрацію власної ущербності, а на особисту реалізацію";

"Обожнюю" наших диванних критиків, котрі вміють тільки писати якийсь шлак. Краще ці емоції спрямовувати не на заздрість чи демонстрацію власної ущербності, а на особисту реалізацію"; Ольга Сумська: "Це фантастичний результат, Ксю! Богиня неземна, браво! Може й собі оце психануть? Але, мабуть, з дорослими тітоньками складніше";

"Це фантастичний результат, Ксю! Богиня неземна, браво! Може й собі оце психануть? Але, мабуть, з дорослими тітоньками складніше"; Женя Кот: "Партнерка моя, молодчинка";

"Партнерка моя, молодчинка"; Наталка Денисенко: "Красотка";

"Красотка"; Слава Дьомін: "І знову добрий день";

"І знову добрий день"; Олександр Волошин: "Шок".

Скриншот з інстаграму Мішиної