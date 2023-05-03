Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилась новим відео у чорно-білих кольорах в соціальних мережах. Перед камерою вона позувала у ліжку.

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Зірка позувала перед камерою у білизні та світлій майці після нічного сну. У підписі до ролика вона написала: "Шукайте всередині".

Ксенію Мішину знову критикують

Та під відео Ксенії Мішиної – знову коментарі з критикою. Шанувальникам не сподобалось її відверті кадри.

"У дуже активному пошуку?";

"Ксюша, ти українська актриса, активна людина, тебе поважали, вважали патріоткою. Іде війна, досить уже воювати своїм тілом, задовбала уже, розгубиш всю повагу, а то таке враження, що в щось не так з розумом";

"Наступне відео – на унітазі";

"Фу, яка вона гидка, худа, патли зализані";

"Знову трусами світиш? Не смішно вже".

Та є й ті, хто захищає зірку від хейтерів:

"Ракета, не розумію, чому скільки хейту. Блогери он щодня голі і в Буковелі відпочивають і нічого, хейту немає";

"Яка краса";

"Гарна і душа, і ззовні".

Нагадаємо, Ксенія Мішина часто публікує гламурні та відверті фото, але отримує критику у відповідь. Після схуднення на 9 кілограмів вона похизувалась результатами, але її захейтили за нібито надто худорляве тіло і "суповий набір".

Нещодавно акторка перебувала на відпочинку в Єгипті та поділилась в інстаграмі кількома кадрами. Але тільки розізлила українців лакшері-фото.