Ще кілька тижнів тому Ксенія Мішина сяяла на прем'єрі серіалу "Чесна угода" в Бельгії, і всі захоплювалися її кар'єрним злетом. Тоді як гламурні фото з Лазурного берега обурили мережу, бо хизуватися красивим життям не на часі.

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Ксенію Мішину розкритикували за фотосесію у Франції

У Ніццу акторка полетіла з сином Платоном, але погодилася попозувати там для української фотографки. Зйомка сталася раптово, про що вона й написала в інстаграмі.

Я була в готелі, коли пізно ввечері мені прийшло повідомлення від цієї прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається, і ми повинні зробити найкрасивіші французькі кадри,

– прокоментувала Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина в Ніцці / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина в Ніцці / Фото з інстаграму акторки

Однак у коментарях на Ксенію Мішину накинулися – хто за сміливий образ у майці без бюстгальтера, хто за те, що відпочиває за кордоном, коли Україну нищать ракетами:

"А чому покидаєте країну? Якби війна йде, а Саша Бо, ви, Квіткова відпочиваєте за кордоном";

"Наші хлопці, які захищають країну, казали: якщо ви виїхали за кордон – не треба цим хизуватися. Вам добре! Ми дуже раді за вас! Але це недоречно! Насолоджуйтесь життям разом зі своїм сином! Україні ваші гарні груди ні до чого";

"Війна йде, люди гинуть, а ви своє красиве життя презентуєте. Сором";

"Давай у Херсон, тут такі будуть кадри";

"Навіщо комусь бачити, які у вас соски?";

"І нащо ті цицьки виставляти на люди".

Як відреагувала Ксенія Мішина

Закиди хейтерів акторка не проігнорувала й лаконічно відповіла в інстаграм-сторіс. До речі, вона вже в Києві.

Це я з сумом дивлюсь на деяких коментаторів, розуміючи, що війна не тільки в країні, а й в головах,

– підписала Ксенія Мішина селфі зі зйомок.

Ксенія Мішина відреагувала на критику / Фото з інстаграм-сторіс акторки

До речі, Ксенії Мішиній не вперше дістається від українців. У лютому вона опублікувала усміхнений знімок з Бельгії, за який її розкритикували. У мережі писали, що краще "залишити ці фото для альбому", бо поки в неї "є гроші і можливість", в Україні гинуть люди.