Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась новым видео в черно-белых цветах в социальных сетях. Перед камерой она позировала в постели.

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Звезда позировала перед камерой в белье и светлой майке после ночного сна. В подписи к ролику она написала: "Ищите внутри".

Ксению Мишину снова критикуют

И под видео Ксении Мишиной – снова комментарии с критикой. Поклонникам не понравилось ее откровенные кадры.

"В очень активном поиске?";

"Ксюша, ты украинская актриса, активный человек, тебя уважали, считали патриоткой. Идет война, достаточно уже воевать своим телом, задолбала уже, растеряешь все уважение, а то такое впечатление, что во что-то не так с умом";

"Следующее видео – на унитазе";

"Фу, какая она противная, худая, патлы зализаны";

"Снова трусами светишь? Не смешно уже".

Да есть и те, кто защищает звезду от хейтеров:

"Ракета, не понимаю, почему сколько хейта. Блогеры вон каждый голые и в Буковеле отдыхают и ничего, хейта нет";

"Какая красота";

"Хороша и душа, и снаружи".

Напомним, Ксения Мишина часто публикует гламурные и откровенные фото, но получает ответную критику. После похудения на 9 килограммов она похвасталась результатами, но ее захейтили за якобы слишком худое тело и "суповой набор".

Недавно актриса находилась на отдыхе в Египте и поделилась в инстаграме несколькими кадрами. Но только разозлила украинцев лакшери-фото.