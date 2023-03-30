Останні кілька тижнів акторка Ксенія Мішина регулярно потрапляє під критику – то за схуднення на 9 кілограмів, то за відпочинок у час війни. Її захейтили вже після перших пляжних фото в окулярах Prada, а наступні кадри взагалі роз'ятрили інстаграм-спільноту.

До теми Ксенія Мішина полетіла на відпочинок після схуднення та показала фото в бікіні

Ксенію Мішину розкритикували за лакшері-відпочинок у Єгипті

Акторка випередила критиків і відповіла їм ще у підписі під релакс-відео з басейну на тлі пальм.

Неважливо, що вони говорять,

– зухвало підписала Ксенія Мішина.

Однак ця заява акторки ані трохи не вгамувала бажання юзерів знову дорікнути їй у коментарях. У мережі Ксенію Мішину назвали безсовісною, бо своїми фото та відео з відпочинку в Єгипті вона злить українців, які або чекають рідних з фронту, або не можуть дозволити собі таку розкіш у часи війни. На думку багатьох, зірка насолоджується життям, своїм тілом і вдає, що російське вторгнення її не стосується:

"Навіщо злити людей. Одні на крутих курортах відпочивають, а інші в окопах таких захищають. Краще б виставили відео, де ви ЗСУ пікап подарували чи задонатили . Соромно за таких як ви";

. Соромно за таких як ви"; "Соромно за українців, які поїхали і зовсім забули, що вдома війна . Я на росіян злюсь, що вони роблять вигляд, що це їх не стосується, а в нас своїх таких вистачає";

. Я на росіян злюсь, що вони роблять вигляд, що це їх не стосується, а в нас своїх таких вистачає"; "А чим насолоджуватися, Ксенія? Війною? Тим що багато українських людей не можуть собі це дозволити, бо війна і розруха в країні? Люди лишаються домівок, рідних, роботи, всього, що їм було дороге. А ви так "борзо" відповідаєте своїм підписникам: "Дивіться лохи, і заздріть" ;

Люди лишаються домівок, рідних, роботи, всього, що їм було дороге. А ви так "борзо" відповідаєте своїм підписникам: ; "Раніше дуже захоплювалася цією актрисою. Зараз же дійсно виставляють свої тіла на показ, курортами їздять, ніби дійсно війна закінчилася! А так плакали спочатку ";

"; "А що там війна? Лиш би фігура та себе тішити";

"Подивилася відео. І теж хочу сказати, а що війна закінчилася? Совісті немає, ось і все" ;

; "А можна ще штук двадцять таких відео та фото, бо ми вас погано роздивилися з усіх боків? Хоча це дуже добре відкрило вашу сутність".

Щоправда, знайшлися й ті, хто не проти елітного відпочинку Мішиної в Єгипті, але порадили їй бодай не вихвалятися цим на 870-тисячну аудиторію:

"Маєш можливість – відпочивай, але не влаштовуй з цього Бог зна що! Мало допомагати захисникам, треба хоть трішки мати повагу до матерів, які місяцями не можуть знайти тіло сина аби поховати гідно. А ці сини нас захищають. У вас також росте син! Могли б і зрозуміти, хоча у вас же гроші є...".

До речі, нещодавно Ксенію Мішину критикували за гламурну фотосесію у Франції. Тоді акторці нагадували, що не варто хизуватися красивим життям під час війни й навіть відправляли на море в деокупований Херсон.