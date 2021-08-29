Ксенія Мішина та Олександр Еллерт засвітились на весіллі друзів: несподівані фото
Джерело:інстаграм Данила Мірешкіна
У суботу, 28 серпня, відбулося весілля українських акторів Дмитра Сови та Даші Легейди. Одними з гостей були Ксенія Мішина та Олександр Еллерт. Акторка навіть зловила букет нареченої.
Українська акторка й героїня "Холостячки" Ксенія Мішина та автор "Кварталу 95" продовжують інтригувати примиренням. Пару вкотре побачили разом.
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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на весіллі друзів
28 серпня одружилась відома пара акторів – Дмитро Сова та Даша Легейда. У списку запрошених були зіркові друзі – Ксенія Мішина та, вочевидь, її бойфренд Олександр Еллерт. Інший гість церемонії Данило Мірешкін показав кадри, на яких пара засвітилась разом.
Ксенія Мішина навіть зловила букет нареченої й підбігла до подруги Даші, щоб обійняти її. Згодом до зіркової матусі підійшов її син Платон, а вже потім й Олександр Еллерт, який взяв букет в руки.
Додамо, що сама акторка не ділилась фото з Олександром Еллертом, як і сам чоловік. Щоправда, він зняв кілька рекламних інстаграм-сторіз, по яких видно, що він позує на тлі локації, де відбувалося весілля.
Ксенія Мішина впіймала букет нареченої / Фото з інстаграм-сторіз
Ксенія Мішина впіймала букет нареченої / Фото з інстаграм-сторіз
Ксенія Мішина з сином Платоном і Олександр Еллерт / Фото з інстаграм-сторіз
Возз'єднання Мішиної та Еллерта
- 16 липня Ксенія Мішина опублікувала емоційний допис, в якому оголосила про розрив з Еллертом. За кілька днів після цього й акторка, і гуморист відпочивали в окупованому Криму.
- Через місяць після "розриву" Олександр Еллерт несподівано привітав Мішину з річницею стосунків. Він показав ролик, де були спільні фото та відео пари, а також назвав акторку "коханою". До того ж у річницю стосунків з гумористом Ксенія Мішина похизувалась величезним букетом троянд, однак не розсекретила, від кого він.
- Днями пара знову підігріла чутки про примирення. Героїня "Холостячки" з сином відправилась на відпочинок до Кіпру. Фани переконані в тому, що разом з ними був і Еллерт – в одному зі сторіз зірка випадково засвітила його смартфон, а згодом пару побачили разом в аеропорту.