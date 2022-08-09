Для першого сина 36-річна Віра Кекелія обрала ім'я Іван, для другого – Матвій. Усе тому, що діти на майданчику чомусь кликали так її первістка. Тож зіркові батьки вирішили, що сам Бог велів назвати малюка Матвієм.

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Віра Кекелія назвала другого сина Матвієм

"У нас з Ромкою було декілька ситуацій, коли до нас підходили якісь малі на дитячих майданчиках, коли ми грались з Ванею. І один хлопчик каже: "О, ти ж Матвій, привіт! Як справи?" Ми такі: "Матвій? Та ви вперше бачитеся, це Іван, це не Матвій". Потім ми гуляли, і до нас інша дитина підходить і починає розказувати про якогось Матвія", – пригадала артистка.

Ромчик такий каже: "Ну, готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій". Так і вийшло. На той час я вагітною ще не була, воно витало в повітрі,

– з усмішкою зізналася Віра Кекелія.

Віра Кекелія з новонародженим сином Матвієм / Фото з інстаграму співачки

Як старший син Кекелії реагує на братика

Старшому сину Віри Кекелії два роки і, виявляється, Іван дуже ревниво поставився до появи молодшого братика.

"Ми його попереджали, розказували задовго, що буде братик. Але я думаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка. Тож коли ми принесли братика додому, він спочатку зрадів ніби, а потім істерив. Але я думаю, що ми якось спрацюємось разом", – висловилася співачка.