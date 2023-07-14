Пісню та відеороботу до неї світ побачив 13 липня. Слухачі вже встигли написати свою думку про композицію. Здебільшого всі підтвердили, що трек підбадьорює та вселяє віру в перемогу України над ворогом, а саме таку ціль перед собою ставили музиканти, коли створювали пісню.

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KOZAK SYSTEM випустили нову пісню

Композиція написана, як гімн для військових. Вона має на меті мотивувати та підтримувати українську штурмову бригаду "Лють". У кліпі до треку можна побачити музикантів, які виступають посеред поля для військових. Довкола них можна побачити різну воєнну техніку.

Коли виникла ідея створення штурмової бригади "Лють", ми підтримали її та написали гімн цій бригаді, тому що в ній воюватимуть дуже вмотивовані професіонали,

– сказав лідер гурту Іван Леньо.

Реакція слухачів

Шанувальники подякували артистам за написання такої "потужної" пісні, яка надихає:

"Аж мурахи по тілу. Дякую за потужну пісню";

"Дякую за вашу творчість";

"Який красивий та потужний кліп";

"Вітаю з прем'єрою. Дуже потужна пісня, яка справді надихає";

"Дуже потужна патріотична пісня і відео. Супер! Молодці".

KOZAK SYSTEM – "Лють": дивитись відео онлайн

Повний текст пісні "Лють"

Я лють свою перетворю на зброю,

Я смерть несу проклятим ворогам,

Бо справжній я непереможний воїн

Честь всім героям: сестрам і братам!

Я лють свою перетворю на волю,

Свобода у крові моїй тече

За цю можливість дякую я долі,

Бо цей вогонь запеклих не пече!

Я лють свою перетворю на вітер,

Як сокіл в небі бачу ворогів

Я рознесу їх мов шалений вихор

Побачать наш вони священний гнів!

Я лють свою перетворю на щит,

Міста і села вкрию в тяжку мить

Я всі вогні візьму лише на себе,

Мов скеля мужньо я прийму цей бій!

Я лють свою перетворю на віру,

Я вірю в наші славні імена

Я вірю в перемогу України!

Вона єдина! Вона у нас одна!

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