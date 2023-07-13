Додамо, що зараз Дмитро Монатік перебуває у благодійному концертному турі "ART Оборона". У кожному новому місті артист наживо співає для своїх шанувальників.
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Днями виконавець був у Дніпрі, де влаштував імпровізований виступ разом з оркестром просто посеред вулиці. MONATIK заспівав "Люди…Камені…".
Також артист презентував mood-відео на нову пісню. У кліпі Монатік чуттєво виконує трек разом зі скрипалями, віолончелістом, трубачами, вокалістками, барабанницею, піаністом та гітаристом.
MONATIK виступив посеред вулиці Дніпра: відео
Шанувальники були в захваті від виконання пісні. Вони висловили захоплення та засипали Монатіка приємними словами:
- "Як же це красиво, сильно і глибоко… Мурахи від цього лампового співу і від глибокого тексту".
- "От так початок уявляю, як тітонька з балкону здивується побачивши цей ролик".
- "Дніпро вас любить. Дуже красиво".
- "Супер. В саме серце".
- "Боже мій! як це красиво!"
- "Неймовірно! Надихає. Енергія, жива музика".
- "Супер! В живу просто вау.."
- "Це так красиво та чарівно".
- "Який же ви талановитий. Ви чудово співаєте".
- "Як гарно. Мурахи по тілу".
Нещодавно Монатік під час повітряної тривоги провів концерт в укритті. Це сталося в Прилуках, де артист разом із командою та глядачами пройшов до бомбосховища, щоб заспівати в безпечнішому місці. Відео виступу можна подивитися за посиланням.