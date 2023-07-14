Співак, який днями розповів історію хіта "Дєвочка Оля", нарешті випустив цю пісню українською. Слухачі фанатіють від перекладеного треку.
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"Дєвочка Оля" тепер українською
Перекладена пісня звучить по-новому, втім має схожі мотиви з російською версією, що створює почуття ностальгії. До того ж у композиції навіть є рядок з вірша Лесі Українки: "Без надії таки сподіваюсь".
"Дівчина Оля" багато разів рятувала мене, і я думаю, багатьох з вас, хто чув її тоді, хто зростав на цій пісні, кому вона дуже подобається. І я вважаю, що вона не повинна зникати. Як вона дала мені декілька разів шанс, так і я їй хочу подарувати нове звучання українською. Вона для мене звучить як нова пісня, але яку я дуже добре знаю,
– висловився про реліз треку співак.
Реакція соцмереж
Прихильники в захваті від треку. В коментарях під відео вони написали багато слів вдячності артисту:
- "Дякую за ностальгічні спогади. Україномовна версія набагато милозвучніша і така крута";
- "Навіть без кліпу відчувається вся харизма Вови";
- "Зараз заплачу. Який кайф. До цієї пісні мені було байдуже чи перекладають артисти свої пісні, чи ні. Але тепер точно знаю, що це потрібно, бо іноді хочеться послухати пісні з минулого, а більшість з них російською";
- "Яка краса. Такий новий і знайомий вайб. Дякую і бажаю натхнення. Як же тепло від прослуховування";
- "Відразу передивилася виступ 2008 року. З таким же надривом та таким "болем" зазвучала вона знову. Дуже круто";
- "Який шикарний переклад. Дякую за ностальгію та чудову пісню";
- "Вище всіляких очікувань. Вийшло дуже круто, дякую тобі, Вова. З самого ранку на репіті".
Свої враження від нової пісні також висловили й деякі українські артисти:
- Джері Хейл: "Як же я обожнюю твій голос в поєднанні з такою гітарою";
- Даша Астаф'єва: "Втратила всі сльози від спогадів та мурах. Ну чому я не Оля".