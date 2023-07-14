Українська співачка Надя Дорофєєва учора вперше підтвердила, що зіграла весілля з Мішею Кацуріним. Вона показала й перші весільні фото, де постає у ніжному образі нареченої.

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Образ Наді Дорофєєвої на весіллі

Виконавиця для церемонії обрала не весільне вбрання – це приталена сукня на тонких бретелях кольору айворі у богемному стилі від бренду TG Botanical. Ніжну фату для Наді створила Катя Сільченко та бренд The Coat. Вуаль пошита власноруч з різних тканин і фактур, також там є ініціали подружжя.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Образ Дорофєєвої завершили ботильйони Maison Margiela, волосся було вкладене легкими хвилями. На обличчі зірки непомітний ніжний макіяж.



Надя Дорофєєва в образі нареченої / Фото Andrew Grey

Додамо, що образ нареченого у мережі розкритикували. Шанувальникам не сподобалося, що під костюм Міша Кацурін обрав кеди та кепку – це начебто зіпсувало його весільний образ.

Образ Наді на першому весіллі

У 2015 році Надя Дорофєєва вийшла заміж за Володимира Дантеса – їхнє весілля було публічним, на свято запросили багато гостей.



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Співачка обрала довгу білосніжну сукню – вона також підкреслювала фігуру, але була без бретелей. Весільний образ доповнювали металеві прикраси: пояс, браслет та сережки. Надя вклала волосся у локони та зібрала частину пасм позаду, де прикріпила довгу фату з мереживом. На обличчі зірки був яскравий та насичений макіяж з акцентом на очах. А весільний букет складався з лаванди.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої