Песню и видеоработу к ней свет увидел 13 июля. Слушатели уже успели написать свое мнение о композиции. В большинстве своем все подтвердили, что трек мотивирует и внушает веру в победу Украины над врагом, а именно такую цель перед собой ставили музыканты, когда создавали песню.
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KOZAK SYSTEM выпустили новую песню
Композиция написана как гимн для военных. Цель — мотивировать и поддерживать украинскую штурмовую бригаду "Лють". В клипе к треку можно увидеть музыкантов, выступающих посреди поля для военных. Вокруг стоит разная военная техника.
Когда возникла идея создания штурмовой бригады "Лють", мы поддержали ее и написали гимн этой бригаде, потому что в ней будут воевать очень мотивированные профессионалы.
– сказал лидер группы Иван Леньо.
Реакция слушателей
Поклонники поблагодарили артистов за написание такой "мощной" песни, которая вдохновляет:
- "Аж мурашки по телу. Спасибо за мощную песню";
- "Спасибо за ваше творчество";
- "Какой красивый и мощный клип";
- "Поздравляю с премьерой. Очень мощная песня, действительно вдохновляющая";
- "Очень мощная патриотическая песня и видео. Супер! Молодцы".
KOZAK SYSTEM – "Лют": смотреть видео онлайн
Полный текст песни "Лют"
Я ярость свою превращу в оружие,
Я смерть несу проклятым врагам,
Ибо настоящий я непобедимый воин
Честь всем героям: сестрам и братьям!
Я ярость свою превращу в свободу,
Свобода в крови моей течет
За эту возможность спасибо судьбе,
Ибо этот огонь ожесточенных не жжет!
Я ярость свою превращу в ветер,
Как сокол в небе вижу врагов
Я разнесу их как безумный вихрь
Увидят наш они священный гнев!
Я ярость свою превращу в щит,
Города и села покрою в трудный миг
Я все огни возьму только на себя,
Как скала мужественно я приму этот бой!
Я ярость свою превращу в веру,
Я верю в наши славные имена
Я верю в победу Украины!
Она единственная! Она у нас одна!
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