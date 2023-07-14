Песню и видеоработу к ней свет увидел 13 июля. Слушатели уже успели написать свое мнение о композиции. В большинстве своем все подтвердили, что трек мотивирует и внушает веру в победу Украины над врагом, а именно такую цель перед собой ставили музыканты, когда создавали песню.

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KOZAK SYSTEM выпустили новую песню

Композиция написана как гимн для военных. Цель — мотивировать и поддерживать украинскую штурмовую бригаду "Лють". В клипе к треку можно увидеть музыкантов, выступающих посреди поля для военных. Вокруг стоит разная военная техника.

Когда возникла идея создания штурмовой бригады "Лють", мы поддержали ее и написали гимн этой бригаде, потому что в ней будут воевать очень мотивированные профессионалы.

– сказал лидер группы Иван Леньо.

Реакция слушателей

Поклонники поблагодарили артистов за написание такой "мощной" песни, которая вдохновляет:

"Аж мурашки по телу. Спасибо за мощную песню";

"Спасибо за ваше творчество";

"Какой красивый и мощный клип";

"Поздравляю с премьерой. Очень мощная песня, действительно вдохновляющая";

"Очень мощная патриотическая песня и видео. Супер! Молодцы".

KOZAK SYSTEM – "Лют": смотреть видео онлайн

Полный текст песни "Лют"

Я ярость свою превращу в оружие,

Я смерть несу проклятым врагам,

Ибо настоящий я непобедимый воин

Честь всем героям: сестрам и братьям!

Я ярость свою превращу в свободу,

Свобода в крови моей течет

За эту возможность спасибо судьбе,

Ибо этот огонь ожесточенных не жжет!

Я ярость свою превращу в ветер,

Как сокол в небе вижу врагов

Я разнесу их как безумный вихрь

Увидят наш они священный гнев!

Я ярость свою превращу в щит,

Города и села покрою в трудный миг

Я все огни возьму только на себя,

Как скала мужественно я приму этот бой!

Я ярость свою превращу в веру,

Я верю в наши славные имена

Я верю в победу Украины!

Она единственная! Она у нас одна!

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