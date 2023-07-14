Реліз композиції та вихід кліпу відбулися 13 липня. Відеороботу на веселу пісню про день народження співак записав на парковому мості у Києві.

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Нова пісня "клон" Олега Винника

Псевдонім виконавця – DISCOMAN, а його трек називається "День народження". У відеороботі він не показує своє обличчя, видно лише його чорну куртку зі сріблястими вставками, шкіряні штани й туфлі. Його ретро-образ та коротке біляве волосся дуже нагадують стиль Олега Винника. У відео артист тримає в руках повітряні кульки й м'яку іграшку Вінні Пуха.

DISCOMAN – "День народження": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Слухачі неоднозначно сприйняли нову пісню. Більшість обурюються через, те що артист копіює образ Олега Винника. Вони переконані, що краще створити щось нове:

"Олег Винник такий один, і такого більше не буде, як би його не копіювали. А ви робіть собі свій імідж та виступайте";

"Дуже милий та позитивний кліп і пісня. Вітаю з прем'єрою";

"І до чого тут Винник? Який би Винник не був, а начепивши шкіряні штанці й повертівши задом, як Винник не заспіваєш";

"Поплавський, ми тобе впізнали";

"Чи не можна щось нове створити? Навіщо когось копіювати чи брати образ? Пісня, може, і непогана, але імідж варто власний створити".

Нагадаємо, у квітні продюсер Олександр Горбенко заявив, що призупиняє співпрацю з Олегом Винником. Тоді він додавав, що права на музику належать його компанії, до того ж є запит на використання образу Винника. "Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька", – казав Горбенко. І вже через деякий час вийшла перша пісня "клона" Олега Винника, яка називається "Гендер".