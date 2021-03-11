Американська знаменитість Кортні Кардашян розповіла, що заморозила свої яйцеклітини в 39 років. Зірка реаліті-шоу досі не проти стати мамою знову.

Відома зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні Кардашян поділилась деталями її життя в новому інтерв'ю. Вона зізналась, що не проти стати мамою вчетверте.

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Кортні Кардашян заморозила яйцеклітини

41-річна американська знаменитість зізналась, що 2 роки тому вона вдалась до процедури замороження яйцеклітин.

Я заморозила свої яйцеклітини в 39 років. Оскільки всі інші робили це, я подумала, що мені воно теж необхідно,

– розповіла Кортні Кардашян.

Зірка реаліті додала, що не планує зараз народжувати дітей. "Я з тих, хто думає: "Який план Бога?" Чи повинна я завагітніти в 41 рік? Можливо, що це план Бога. Мені більше подобається думати саме так, тому я ніколи нічого сама не планую", – підсумувала Кортні.

Зазначимо, що світська левиця Періс Гілтон також планує стати матір'ю завдяки штучному заплідненню. Раніше вона зізнавалась, що заморозила яйцеклітини за порадою Кім Кардашян, яка користувалась цим способом та народила трьох дітей. Це пояснює слова Кортні про те, що всі навколо робили цю процедуру.

Особисте життя Кортні Кардашян