Мішель Обама прикрасила обкладинку журналу та розповіла про депресію
Колишня перша леді США Мішель Обама прикрасила обкладинку журналу People та дала відверте інтерв'ю. Вона розповіла про депресію, яку пережила під час пандемії коронавірусу.
Джерело:People
57-річна Обама постала перед камерою фотографа у яскравому вбранні. Вона стала головною героїнею нового випуску журналу та приголомшила зізнаннями.
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Образ Мішель Обами
Знаменитість зображена на світлинах в двох образах: небесно-блакитному комбінезоні та велюровому костюмі пісочного кольору. Кожен з аутфітів Мішель доповнила стильними сережками. Волосся вона вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.
Мішель Обама на сторінках видання People / Фото People
Мішель Обама про депресію на карантині
Дружина Барака Обами висловилася про пандемію коронавірусу та труднощі, яких вона завдала людям у всьому світі.
Це важкі часи. Багато людей страждали: втрачали роботу, голодували. Ми навчилися бачити багато в чому благословення і розуміти важливість здоров'я і сім'ї,
– зазначила Мішель.
Вона також розповіла про депресію, з якою зіткнулася на карантині: "Це було в той час, коли відбувалося багато жахливих речей. У нас тривали вбивства темношкірих від рук поліції. Відео Джорджа Флойда, який переживає ці вісім хвилин. Це складно сприймати, не кажучи вже про карантин".
Походження депресії в такі часи абсолютно зрозуміле. Мені потрібно було визнати, що я відчуваю, адже часто нам здається, що ми повинні приховати це, підійматися вище і не виглядати так, ніби ти намагаєшся виплисти з глибини під водою. Це і є психічне здоров'я. Бувають злети і падіння. Я сказала своїм дочкам, що одна з речей, яку знаю точно – я вже досить доросла і знаю, що так чи інакше все налагодиться,
– поділилася Обама.
Також дружина Барака Обами зазначила, що за час перебування на карантині переглянула свої фізичні навантаження і обрала плавання. Її вік наближається до 60 років і зараз ті речі, які раніше вдавалися дуже просто, не виходять: "Я подумала, що плавання – одне з легких, але ефективних кардіотренувань".
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