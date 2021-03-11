Кортни Кардашян призналась, что заморозила свои яйцеклетки
Американская знаменитость Кортни Кардашян рассказала, что заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Звезда реалити-шоу до сих пор не против стать мамой снова.
Источник:TheEllenShow
Известная звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян поделилась деталями ее жизни в новом интервью. Она призналась, что не против стать мамой в четвертый раз.
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Кортни Кардашян заморозила яйцеклетки
41-летняя американская знаменитость призналась, что 2 года назад она прибегла к процедуре замораживания яйцеклеток.
Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне оно тоже необходимо,
– рассказала Кортни Кардашян.
Звезда реалити добавила, что не планирует сейчас рожать детей. "Я из тех, кто думает: "Какой план Бога?" Должна ли я забеременеть в 41 год? Возможно, что это план Бога. Мне больше нравится думать именно так, поэтому я никогда ничего сама не планирую", – подытожила Кортни.
Отметим, что светская львица Пэрис Хилтон также планирует стать матерью благодаря искусственному оплодотворению. Ранее она признавалась, что заморозила яйцеклетки по совету Ким Кардашян, которая пользовалась этим способом и родила троих детей. Это объясняет слова Кортни о том, что все вокруг делали эту процедуру.
Личная жизнь Кортни Кардашян
- Звезда с 2006 по 2015 год находилась в гражданском браке с бизнесменом Скоттом Дисиком.
- От этих отношений Кортни воспитывает троих детей: 11-летнего Мейсона, восьмилетнюю Пенелопу и шестилетнего Рейна.
- В конце января этого года стало известно, что Кардашян встречается с барабанщиком Трэвисом Баркером.
- Через некоторое время пара официально подтвердила отношения.
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