Тревіс Баркер привітав Кортні з днем народження

Барабанник гурту Blink-182 Тревіс Баркер опублікував в мережі серію фотографій та відео, де вони разом проводять час наодинці. Один пікантний ролик чоловік розмістив наприкінці серії кадрів.

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"Я так кохаю тебе! Ти осяюєш цей світ! З днем народження!" – йдеться у підписі до публікації.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч (відео наприкінці):

Реакція шанувальників

На знімках пара здебільшого цілується та обіймає один одного, втім останнє відео розбурхало уяву багатьох шанувальників.

"Ви такі гарячі, аж дурно!";

"Ви одержимі одне одним!";

"Вона справді осяює";

"Така щаслива за вас обох";

"Мені так це подобається".

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Нагадаємо, що перші чутки про стосунки Кортні та Тревіса з'явились наприкінці січня 2021 року. Тоді пару вперше побачили у будинку Кортні Кріс Дженнер. Згодом вони офіційно підтвердили роман у День Валентина.