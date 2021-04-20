Тревіс Баркер привітав Кортні з днем народження
Барабанник гурту Blink-182 Тревіс Баркер опублікував в мережі серію фотографій та відео, де вони разом проводять час наодинці. Один пікантний ролик чоловік розмістив наприкінці серії кадрів.
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"Я так кохаю тебе! Ти осяюєш цей світ! З днем народження!" – йдеться у підписі до публікації.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч (відео наприкінці):
Реакція шанувальників
На знімках пара здебільшого цілується та обіймає один одного, втім останнє відео розбурхало уяву багатьох шанувальників.
- "Ви такі гарячі, аж дурно!";
- "Ви одержимі одне одним!";
- "Вона справді осяює";
- "Така щаслива за вас обох";
- "Мені так це подобається".
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Нагадаємо, що перші чутки про стосунки Кортні та Тревіса з'явились наприкінці січня 2021 року. Тоді пару вперше побачили у будинку Кортні Кріс Дженнер. Згодом вони офіційно підтвердили роман у День Валентина.