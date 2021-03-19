Американець та реаліті-зірка Скотт Дісік близько трьох років зустрічався із моделлю Софією Річі. Незважаючи на різницю у віці – Скотт старший на 15 років – пара щасливо будувала стосунки. Втім, Софію не влаштовувала надмірна близькість коханого з його експасією Кортні Кардашян, тому розійшлась з ним. Зараз Дісік прокоментував, чому так сталось.

За словами Скотта Дісіка в одному з епізодів фінального сезону "Сімейства Кардашян", перший їхній розрив стосунків у травні 2020 року був пов'язаний із тим, що Софія відчувала, що він не приділяє першочергової уваги їхнім стосункам. Втім, вони тримали зв'язок і в липні вони знов зійшлись.

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Ультиматум для Скотта Дісіка

Але у вже через місяць пара назавжди розірвала роман, оскільки Софія Річі начебто поставила Дісіку ультиматум: або вона, або Кортні Кардашян.

Справа в тому, що з 2006 по 2015 рік Кортні та Скотт жили у цивільному шлюбі та народили трьох дітей.

Незважаючи на розрив їхнього партнерства, пара продовжила разом виховувати нащадків.

Навіть під час відпочинок Дісік брав із собою Софію Річі, а також Кортні та дітей.

Схоже, така ситуація набридла моделі і вона поставила свої умови чоловіку. Але він вирішив зробити вибір на користь матері його дітей.

"Я думав, що спробую і зроблю Софію більш пріоритетною, але потім, навіть коли я це зробив, я відчував, що вона просто хотіла витіснити Кортні. І я сказав, що найважливіше для мене – це мої діти, і це моя сім'я, і ​​єдина моя сім'я… І я подумав: "Але Кортні – це Кортні, а мої діти – це єдине ціле". Я подумав: "Як ти могла взагалі цього хотіти для мене?" Стало просто неможливим продовжувати такі відносини", – поділився Дісік у реаліті-шоу.

Він додав, що ніколи не розірве свої стосунки з Кортні, яка є матір'ю його трьох дітей. Коли ж Кім Кардашян у розмові зі Скоттом зазначила, що просто іноді "пора перерізати шнур", він погодився з нею і сказав: "Так, типу, мені потрібно бути з кимось, кому я довіряю всім своїм серцем. Я довіряю Кортні своє життя".

Нагадаємо, що у липні 2020 року Скотт Дісік також загримів до реабілітаційного центру через кокаїнову залежність. Причиною зловживання наркотичними речовинами стала депресія на тлі втрати обох батьків останніми роками.