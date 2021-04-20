Тревис Баркер поздравил Кортни с днем рождения
Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер опубликовал в сети серию фотографий и видео, где они вместе проводят время наедине. Один пикантный ролик мужчина разместил в конце серии кадров.
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"Я так люблю тебя! Ты озаряешь этот мир! С днём рождения!" – говорится в подписи к публикации.
Для просмотра всех фото листайте вправо (видео в конце):
Реакция поклонников
На снимках пара в основном целуется и обнимает друг друга, впрочем, последнее видео взбудоражило воображение многих поклонников.
- "Вы такие горячие, аж дурно!";
- "Вы одержимы друг другом!";
- "Она действительно озаряет";
- "Так счастлива за вас обоих";
- "Мне так это нравится".
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Напомним, что первые слухи об отношениях Кортни и Трэвиса появились в конце января 2021 года. Тогда пару впервые увидели в доме Кортни Крис Дженнер. Затем они официально подтвердили роман в День Валентина.