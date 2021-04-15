Королівська сім'я поділилася рідкісним фото принца Філіпа з сімома правнуками

На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі з'явилося зворушливе архівне фото. На ньому королева Єлизавета ІІ та принц Філіп позують з сімома правнуками. Авторкою кадру стала Кейт Міддлтон.

Світлина з'явилася в мережі вперше. Вона була зроблена в королівській резиденції Балморал три роки тому, 2018-го. На руках королева Єлизавета ІІ тримає наймолодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон – принца Луї, а поряд з нею старші діти пари – Джордж і Шарлотта, яка зухвало махає рукою в камеру.

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Королівське подружжя оточили й доньки Зари Тіндалл – Лена та Міа Тіндалл, Пітера Філліпса – Саванна та Айла Філліпс. Оскільки фото зроблене ще 2018 року, на ньому немає ще трьох правнуків принца Філіпа та Її Величності:

первістка принца Гаррі та Меган Маркл Арчі, який народився лише в травні 2019 року;

сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка Августа Філіпа, який народився у лютому цього року;

третього нащадка Зари Тіндалл Лукаса Філіпа, котрого онука Єлизавети ІІ народила 21 березня.

"Королева Єлизавета ІІ та герцог Единбурзький в оточенні семи своїх правнуків у замку Балморал 2018 року", – йдеться в підписі.

Архівні фото королівської сім'ї з принцом Філіпом

Принц Вільям, який раніше відреагував на смерть дідуся, і Кейт Міддлтон поділилися одразу двома зворушливими фото з сімейного альбому. На одному з них подружжя позує з маленьким сином Джорджем, Єлизаветою ІІ і принцом Філіпом з нагоди народження доньки Шарлотти. На іншому наслідник престолу постав з прадідусем сам.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла також оприлюднили серію чуттєвих фото з покійним батьком і тестем. Раніше принц Уельський звертався до громадськості після смерті принца Філіпа та ділився сімейними світлинами та спогадами про нього.

Онука покійного герцога Единбурзького принцеса Євгенія також коментувала відхід дідуся. Вона пообіцяла піклуватися про бабусю Єлизавету ІІ в пам'ять про Філіпа та показала милі фото з ним.