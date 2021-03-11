Після скандального інтерв'ю: королева Єлизавета II зателефонує принцу Гаррі

Джерело:The Daily Mail
Королева Єлизавета II все ще стурбована резонансним інтерв'ю, яке її онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі. Її Величність має намір особисто поговорити з Гаррі телефоном.
Обговорення навколо зізнань принца Гаррі та Меган Маркл щодо монаршої родини досі тривають. Тепер королева Єлизавета II прагне приватно поговорити з онуком та з'ясувати усі конфліктні питання.
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Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл вразило не лише прихильників, а й королівську сім'ю. Члени монаршої родини декілька днів не реагували на резонансні подробиці з життя подружжя у королівському палаці, а тепер з'явилася інформація, що Єлизавета II має намір особисто поговорити з Гаррі.
Британська королева заборонила офіційним представникам палацу публічно обговорювати інтерв'ю Меган та Гаррі з Опрою Вінфрі.
За даними видання The Daily Mail, найближчим часом королева зателефонує принцу Гаррі, щоб поговорити з ним. Розмова відбуватиметься без свідків.