Пресслужби датського та іспанського королівських дворів повідомили, що їхні монархи паралельно захворіли на коронавірус, пандемія якого з новою силою накриває Європу. У Маргрете II COVID-19 підтвердився у вівторок ввечері, 8 лютого, Філіп VI теж заразився днями.

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Як почувається 81-річна королева Данії

У Маргрете II нібито легкі симптоми коронавірусу, адже вона вакцинувалася рік тому – на початку січня 2021-го. Через хворобу їй довелось скасувати заплановану відпустку в Норвегії, яка мала б розпочатись у середу, 9 лютого. Зараз королева Данії ізольована у своїй резиденції – Копенгагенському палаці.

Цікаво, що попри новий спалах коронавірусу Маргрете II активно виконувала свої королівські обов'язки впродовж 2022 року – відзначала 50-річчя на троні, покладала квіти на могилу своїх батьків, відвідувала парламент.

Як почувається 54-річний король Іспанії

Філіп VI теж був вакцинований від COVID-19, але зробив ПЛР-тест після того, як відчув легке нездужання. Він виявився позитивним, але загалом король Іспанії почувається добре. На самоізоляції він проведе ще сім днів.

Важливо, у королеви Летиції, яка 8 лютого була в Музеї природознавства у твідовому жакеті та шкіряних штанах, немає жодних симптомів COVID-19.