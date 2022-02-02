Летиція прибула на робочу зустріч з ЮНІСЕФ Іспанія для обговорення роботи організації у 2021 році та розв'язання проблем для дітей цього року.
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Образ королеви Летиції
Її Величність постала перед камерами у чорних класичних штанах, піджаку та чорній кофті. Поверх одягнула елегантне пальто чорного кольору, яке не застібала. Одяг королева поєднала з вишуканими туфлями-човниками на високих підборах.
Волосся іспанська королева вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед прикрас обрала маленькі сережки-кільця. Також на обличчі була біла захисна маска, про яку Летиція не забуває під час пандемії.
Королева Летиція в чорному вбранні / Фото Getty Images
Виходи королеви Іспанії у 2022 році
- На церемонію вручення премії у сфері журналістики одягала розкішну сукню вишневого кольору.
- У шкіряній спідниці та чорній накидці Летиція була на зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку.
- Іспанська королева відвідала церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії красних мистецтв. Тоді вона одягала твідовий костюм.