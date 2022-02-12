Ее Величество посетила Центр протонной терапии в больнице Киронсалуд. Летиция в который раз очаровала публику элегантностью. Поскольку в Испании сейчас достаточно тепло, то королева уже начала демонстрировать варианты стильных весенних образов.

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Весенний look королевы Испании

Королева предстала перед собравшимися в элегантном черном платье длины миди. Наряд имел принт бежевого цвета, укороченные рукава и оригинально завязывался в области шеи. Видно, что платье сшито из легкой ткани, ведь оно хорошо разлеталось на ветру. Из обуви Летиция выбрала светло-коричневые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Волосы Ее Величество уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений на ней были изысканные серьги. Не забыла королева и про защитную маску. Отметим, на днях коронавирус диагностировали у короля Испании. Это в очередной раз подтверждает, что от инфицирования никто не застрахован и необходимо заботиться о себе.

Королева Летиция в черном платье с принтом / Фото Getty Images

Королева Летиция в черном платье с принтом / Фото Getty Images

Испанская королева в 2022 году