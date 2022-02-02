Летиция прибыла на рабочую встречу с ЮНИСЕФ Испания для обсуждения работы организации в 2021 году и решения проблем для детей в этом году.
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Образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед камерами в черных классических брюках, пиджаке и черной кофте. Поверх надела элегантное пальто черного цвета, которое не застегивала. Одежду королева соединила с изысканными туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Волосы испанская королева уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений выбрала маленькие серьги-кольца. Также на лице была белая защитная маска, которую Летиция не забывает во время пандемии.
Королева Летиция в черном наряде / Фото Getty Images
Выходы королевы Испании в 2022 году
- На церемонию вручения премии в сфере журналистики надела роскошное платье вишневого цвета.
- В кожаной юбке и черной накидке Летиция была на встрече с членами Национального совета Испанской организации против рака.
- Испанская королева посетила церемонию вручения Почётной медали Королевской академии изящных искусств. Тогда она одевала твидовый костюм.