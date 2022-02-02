Летиция прибыла на рабочую встречу с ЮНИСЕФ Испания для обсуждения работы организации в 2021 году и решения проблем для детей в этом году.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами в черных классических брюках, пиджаке и черной кофте. Поверх надела элегантное пальто черного цвета, которое не застегивала. Одежду королева соединила с изысканными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы испанская королева уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках. Среди украшений выбрала маленькие серьги-кольца. Также на лице была белая защитная маска, которую Летиция не забывает во время пандемии.

Королева Летиция в черном наряде / Фото Getty Images

Выходы королевы Испании в 2022 году