Королева Іспанії нещодавно пережила трагічну подію, адже втратила свою бабусю. Кілька днів вона не з'являлась на публіці та не відвідувала світські заходи. Через деяких час Летиція повернулась до роботи.

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Іспанська королева днями прибула на церемонію закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest 2021. Вона вручала премію Masters of Cinema.

Образ королеви Летиції

Її Величність постала перед камерами у вишуканому, але водночас стриманому образі. Вона приміряла темно-синю асиметричну сукню довжини міді. Широкий пояс закцентував на фігурі королеви.

Летиція поєднала вбрання з розкішними золотистими туфлями на підборах та з гострим носком. Вона доповнила аутфіт темним клатчем та сережками-кільцями.

Королева Іспанії зібрала волосся у низький елегантний пучок. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила стрілками.



Летиція на заході / Фото Getty Images

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