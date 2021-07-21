У ній королева Іспанії долучилася круглого столу, присвяченого впливу пандемії на психічне здоров'я нації. Захід відбувся у Палаці Сарсуела.

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48-річна Летиція одягла білу сукню довжини максі з принтом у крихітні чорні квадратики. Вбрання від бюджетного іспанського бренду Massimo Dutti чудово підкреслило струнку фігуру королеви Іспанії, а білий пояс акцентував на тендітній талії. Легка тканина додала кокетливості класичному образу.

Під сукню перша леді країни підібрала світлі босоніжки на танкетці та з зав'язками, які стали справжнім трендом цього літа. Волосся вона вклала рівно й довершила look лаконічними золотими сережками.

Впродовж усього круглого столу Летиція не знімала захисну маску, як і належить відповідно до карантинних обмежень.

Королева Летиція у білосніжній сукні / Фото Getty Images

Востаннє світ бачив Летицію у сукні в нестандартний "горох" у червні 2019 року. Тоді вона довершила її чорним поясом і взуттям від Carolina Herrera.