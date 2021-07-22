Королівська родина Іспанії не збирається у відпустку. Ледь не щодня король Філіп VI і королева Летиція з'являються на публіці. До виходів останньої прикута особлива увага журналістів і фешн-експертів, адже кожен її образ викликає фурор.

До теми Летиція вразила літнім образом у білій сукні з принтом: фото

Образ Летиції

У четвер, 22 липня, королева Іспанії одягла сіру твідову сукню з необробленим краєм. Це вбрання за коліно з закритим декольте та короткими рукавами. Летиція довірилась відомому іспанському бренду Adolfo Domínguez.

Цій сукні понад три роки. Її Величність одягала її навесні 2018 року на обід у палаці Сарсуела.

У спекотний липневий день Летиція підібрала еспадрилі на танкетці з трендовими зав'язками на щиколодці. Взуття марки Uterqüe чудово поєднувалося з тонким поясом шоколадного кольору. На робочу зустріч дружина короля Філіпа VI прихопила білий клатч від преміального бренду Furla.

Летиція у твідовій сукні / Фото Getty Images